Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест адвоката Владимира Певчева

Суд назначил Владимиру Певчеву домашний арест до 1 сентября 2025 года с запретом на определенные действия. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», вместе с Владимиром Певечевым, который ранее защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, обвиняемого в незаконном обналичивании средств из федерального бюджета, был задержан бывший начальник отдела процессуального контроля Четвертого СУ ГСУ СКР Андрей Жуков, который получил статус адвоката около месяца назад.