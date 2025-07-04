Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест адвоката Владимира Певчева

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для адвоката Владимира Певчева и отправил его под домашний арест. Как сообщили в суде, адвокат обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).