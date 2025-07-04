Мошенники в форме: в соцсетях вновь жалуются на самозванцев, выдающих себя за сотрудников МЧС

Эти люди, зачастую облачённые в спецформу, уверяют граждан, что проводят проверки пожарной безопасности. Под разными предлогами — от якобы обнаруженных нарушений до фиктивных актов осмотра — они требуют заплатить «штраф» или внести «абонентскую плату».
В МЧС официально заявили: эти люди не имеют к их структурам никакого отношения. Подобные «проверки» — чистой воды мошенничество.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то немедленно сообщите в правоохранительные органы или позвоните на в МЧС: 95−772−10−50.
Не позволяйте себя запугать — сотрудники МЧС не собирают деньги и не требуют оплаты на месте. Любая проверка проводится официально и с соответствующими документами!