Мошенники в форме: в соцсетях вновь жалуются на самозванцев, выдающих себя за сотрудников МЧС

Эти люди, зачастую облачённые в спецформу, уверяют граждан, что проводят проверки пожарной безопасности. Под разными предлогами — от якобы обнаруженных нарушений до фиктивных актов осмотра — они требуют заплатить «штраф» или внести «абонентскую плату».