Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Снаряд попал в дорогу и проезжающую машину. Обнаруженные на месте фрагменты, предварительно, от РСЗО HIMARS.

Об обстреле города украинскими боевиками ранее сегодня сообщил мэр Алексей Кулемзин. Он призвал жителей соблюдать меры личной безопасности.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.