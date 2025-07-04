При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека

Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Снаряд попал в дорогу и проезжающую машину. Обнаруженные на месте фрагменты, предварительно, от РСЗО HIMARS.
Об обстреле города украинскими боевиками ранее сегодня сообщил мэр Алексей Кулемзин. Он призвал жителей соблюдать меры личной безопасности.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.