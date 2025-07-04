В Казахстане участились случаи гибели на водоёмах

Так, только за последние дни в стране произошло несколько трагедий. В Алматы на озере Сайран утонули подросток и взрослый мужчина, несмотря на установленные запрещающие знаки. В Карагандинской области жертвой стал подросток, который купался в карьере. Подобные водоёмы представляют серьёзную опасность: они не предназначены для отдыха, отличаются резкими перепадами глубин и холодной водой, а также отсутствием спасательных служб.