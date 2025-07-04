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В Самарской области расследуют нападение с ножом на мать с ребёнком

Следственные органы региона обратили внимание на публикацию в социальных сетях, в которой рассказывается о чрезвычайно тревожном происшествии.

Следственные органы региона обратили внимание на публикацию в социальных сетях, в которой рассказывается о чрезвычайно тревожном происшествии.

В мае 2025 года между гражданами произошёл конфликт, переросший в прямую угрозу жизни и безопасности матери с ребёнком.

В ходе уличной ссоры мужчина, вооружившись ножом, напал на женщину и её несовершеннолетнего сына, вызвав массу страха и беспокойства у очевидцев.

По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павла Олейника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое с явным неуважением к обществу и с использованием предметов, пригодных для причинения вреда здоровью».

На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.

Собираются доказательства, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи и другие материалы, способные пролить свет на обстоятельства случившегося.

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