В Самарской области расследуют нападение с ножом на мать с ребёнком

По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павла Олейника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое с явным неуважением к обществу и с использованием предметов, пригодных для причинения вреда здоровью».