В Самарской области расследуют нападение с ножом на мать с ребёнком

Следственные органы региона обратили внимание на публикацию в социальных сетях, в которой рассказывается о чрезвычайно тревожном происшествии.
В мае 2025 года между гражданами произошёл конфликт, переросший в прямую угрозу жизни и безопасности матери с ребёнком.
В ходе уличной ссоры мужчина, вооружившись ножом, напал на женщину и её несовершеннолетнего сына, вызвав массу страха и беспокойства у очевидцев.
По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павла Олейника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое с явным неуважением к обществу и с использованием предметов, пригодных для причинения вреда здоровью».
На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.
Собираются доказательства, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи и другие материалы, способные пролить свет на обстоятельства случившегося.
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