В Волгограде суд запретил распространение военных данных в интернете

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, в ходе мониторинга веб-страниц сотрудники прокуратуры выявили наличие ссылки, ведущей на ресурс, где предоставлялся доступ к документу Государственного военного стандарта ГОСТ РВ.
Проверка подтвердила, что текст файла совпадает с официальным стандартом, однако на нем не было пометки «для служебного пользования», номера экземпляра и инвентарного номера документа.
Суд пришел к выводу, что данные являются государственной тайной, предназначенной только для внутреннего использования органами власти РФ.
Доступ к ресурсу был признан незаконным, так как является несанкционированным вмешательством в деятельность госструктур, связанных с обороноспособностью страны.
Решением суда иск прокуратуры о признании информации запрещенной был полностью удовлетворен.