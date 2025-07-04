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В Волгограде суд запретил распространение военных данных в интернете

Прокуратура Кировского района Волгограда добилась блокировки опасного интернет-ресурса, где был размещен секретный военный документ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, в ходе мониторинга веб-страниц сотрудники прокуратуры выявили наличие ссылки, ведущей на ресурс, где предоставлялся доступ к документу Государственного военного стандарта ГОСТ РВ.

Проверка подтвердила, что текст файла совпадает с официальным стандартом, однако на нем не было пометки «для служебного пользования», номера экземпляра и инвентарного номера документа.

Суд пришел к выводу, что данные являются государственной тайной, предназначенной только для внутреннего использования органами власти РФ.

Доступ к ресурсу был признан незаконным, так как является несанкционированным вмешательством в деятельность госструктур, связанных с обороноспособностью страны.

Решением суда иск прокуратуры о признании информации запрещенной был полностью удовлетворен.