Суд оставил под стражей Нугаева и Леднева, обвиняемых во взяточничестве

Ранее в Екатеринбурге задержали бывшего главного инженера ЕМУП «Гортранс» Андрея Эльзессера за получение взятки в размере 750 тыс. руб. По версии следствия, деньги он получил от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному.