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В Пермском крае похоронят семью, погибшую в ДТП в Белоруссии

Для транспортировки тел использовали специализированный автомобиль.

Семью, погибшую в ДТП в Белоруссии, похоронят в Пермском крае, сообщили родственники погибших в социальных сетях.

Речь о трагедии, которая произошла 28 июня в Республике Беларусь. На дороге в Минский аэропорт в результате ДТП погибли четыре человека: 43-летняя женщина, две её дочери 13 и 7 лет и их 75-летняя бабушка — все они родом из Березников.

Для транспортировки тел из Белоруссии в Россию использовали специализированный автомобиль. А финансовую часть взяла на себя компания «Уралкалий», в которой работала женщина.

Как рассказали родственники семьи, похороны пройдут в понедельник, 7 июля, в Березниках.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности смертельной аварии. Предполагаемый виновник ДТП был пьян и догнал автомобиль, двигающийся в попутном направлении. От удара машину отбросила на дорожное ограждение.