В Пермском крае похоронят семью, погибшую в ДТП в Белоруссии

Семью, погибшую в ДТП в Белоруссии, похоронят в Пермском крае, сообщили родственники погибших в социальных сетях.
Речь о трагедии, которая произошла 28 июня в Республике Беларусь. На дороге в Минский аэропорт в результате ДТП погибли четыре человека: 43-летняя женщина, две её дочери 13 и 7 лет и их 75-летняя бабушка — все они родом из Березников.
Для транспортировки тел из Белоруссии в Россию использовали специализированный автомобиль. А финансовую часть взяла на себя компания «Уралкалий», в которой работала женщина.
Как рассказали родственники семьи, похороны пройдут в понедельник, 7 июля, в Березниках.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности смертельной аварии. Предполагаемый виновник ДТП был пьян и догнал автомобиль, двигающийся в попутном направлении. От удара машину отбросила на дорожное ограждение.