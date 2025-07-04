В Пермском крае похоронят семью, погибшую в ДТП в Белоруссии

Речь о трагедии, которая произошла 28 июня в Республике Беларусь. На дороге в Минский аэропорт в результате ДТП погибли четыре человека: 43-летняя женщина, две её дочери 13 и 7 лет и их 75-летняя бабушка — все они родом из Березников.