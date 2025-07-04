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В Иркутске напавшего с ножом на медиков заключили в СИЗО

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Суд отправил под стражу на два месяца мужчину, который с ножом напал на медработников иркутской поликлиники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«59-летнему иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия поддержала прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел утром 3 июля. Пациент с ножом и газовым баллончиком напал на персонал поликлиники иркутской горбольницы № 8. Пострадали двое медработников. Женщины прооперированы, уже переведены из реанимации в обычную палату.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что напавший на медиков мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере, также является инвалидом второй группы. На допросе он сообщил следователям, что хотел убить врача, потому что «его лишили права на жизнь».