В Иркутске напавшего с ножом на медиков заключили в СИЗО

«59-летнему иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказал собеседник агентства.