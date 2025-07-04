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Актюбинцы заплатили 2 млн тенге в надежде получить водительские права

В Актобе мужчину подозревают в обмане 6 человек при обещании помощи в получении водительских прав. Люди потеряли около 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратились граждане с заявлениями по факту мошенничества. По словам потерпевших, малознакомый мужчина под предлогом содействия в получении водительских удостоверений завладел их денежными средствами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был установлен и доставлен в отдел 28-летний житель.

«С начала года, не имея реальной возможности оформить водительские удостоверения, он обманным путем получил деньги от шести человек. Общий ущерб составил около 2 миллионов тенге», — рассказали в ДП Актюбинской области.

По факту мошенничества начато досудебное расследование.

«Нельзя доверять сомнительным посредникам и лицам, обещающим незаконное получение официальных документов. Все государственные услуги оказываются в установленном порядке через компетентные органы», — напомнили в ведомстве.