Актюбинцы заплатили 2 млн тенге в надежде получить водительские права

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратились граждане с заявлениями по факту мошенничества. По словам потерпевших, малознакомый мужчина под предлогом содействия в получении водительских удостоверений завладел их денежными средствами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был установлен и доставлен в отдел 28-летний житель.
«С начала года, не имея реальной возможности оформить водительские удостоверения, он обманным путем получил деньги от шести человек. Общий ущерб составил около 2 миллионов тенге», — рассказали в ДП Актюбинской области.
По факту мошенничества начато досудебное расследование.
«Нельзя доверять сомнительным посредникам и лицам, обещающим незаконное получение официальных документов. Все государственные услуги оказываются в установленном порядке через компетентные органы», — напомнили в ведомстве.