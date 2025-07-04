В Башкирии осужден экс-директор ЖЭУ за растрату 1,3 млн рублей

Как сообщают в прокуратуре РБ, было установлено, что обвиняемый предложил директору другой коммерческой организации совершить мнимую сделку по покупке трактора. Он выкупил технику за 455 тыс. рублей и принял на баланс другого юридического лица — ООО «ЖЭУ № 1». Позже он перепродал трактор по цене в шесть раз ниже его реальной цены.