В Башкирии осужден экс-директор ЖЭУ за растрату 1,3 млн рублей. Мелеузовский районный суд признал экс-руководителя ООО «ЖРЭУ № 1» виновным в растрате имущества в особо крупном размере.
Как сообщают в прокуратуре РБ, было установлено, что обвиняемый предложил директору другой коммерческой организации совершить мнимую сделку по покупке трактора. Он выкупил технику за 455 тыс. рублей и принял на баланс другого юридического лица — ООО «ЖЭУ № 1». Позже он перепродал трактор по цене в шесть раз ниже его реальной цены.
«Неправомерными действиями ООО “ЖРЭУ № 1” причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. В обеспечительных целях на транспортное средство наложен арест. Подсудимый не признал вину в совершении преступления», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 10 тыс. рублей. Бывший директор также лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2 года. С него также взыскали рыночную стоимость трактора.