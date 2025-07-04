В Иркутске напавшего на медиков пациента заключили под стражу на два месяца

В Иркутске избрали меру пресечения 59-летнему мужчине, напавшему на медиков 3 июля 2025 года. Напомним, случилось все в городской клинической больнице № 8. Один из пациентов пронес с собой нож и газовый баллончик, поднялся в приемную и напал на двух женщин — заместителя главного врача по медчасти и секретаря. Пострадавшие были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.