В Иркутске напавшего на медиков пациента заключили под стражу на два месяца

В Иркутске избрали меру пресечения 59-летнему мужчине, напавшему на медиков 3 июля 2025 года. Напомним, случилось все в городской клинической больнице № 8. Один из пациентов пронес с собой нож и газовый баллончик, поднялся в приемную и напал на двух женщин — заместителя главного врача по медчасти и секретаря. Пострадавшие были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
— Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — прокомментировали в СУ СКР региона.
Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, прокуратура взяла расследование на особый контроль. А в это время корреспондент КП-Иркутск побывал на месте происшествия, чтобы выяснить, какие меры охраны есть в медучреждении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело завели после массового отравления юных боксеров в Слюдянке.