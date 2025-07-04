Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске напавшего на медиков пациента заключили под стражу на два месяца

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске избрали меру пресечения 59-летнему мужчине, напавшему на медиков 3 июля 2025 года. Напомним, случилось все в городской клинической больнице № 8. Один из пациентов пронес с собой нож и газовый баллончик, поднялся в приемную и напал на двух женщин — заместителя главного врача по медчасти и секретаря. Пострадавшие были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

— Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — прокомментировали в СУ СКР региона.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, прокуратура взяла расследование на особый контроль. А в это время корреспондент КП-Иркутск побывал на месте происшествия, чтобы выяснить, какие меры охраны есть в медучреждении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело завели после массового отравления юных боксеров в Слюдянке.