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Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших в лагере на Кубани

Четверо детей из Ростова заболели в лагере отдыха, ребятам уже оказали медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших после прибытия в лагерь отдыха Джубги Краснодарского края. Об этом в Telegram рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Педиатры Туапсинской ЦРБ-2 провели осмотры. У четверых ребят был обнаружен норовирус, им оказали медицинскую помощь, они пошли на поправку. Признаков инфекционных заболеваний у других детей нет, — написал Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, ребята находятся в стабильном состоянии. Минздрав Ростовской области на связи с коллегами из Краснодарского края и контролирует ситуацию.

Предварительно, юные ростовчане могли отравиться по дороге в лагерь, ранее об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Добавим, по словам родителей, их дети отправились на отдых на автобусе в конце июня. На следующий день после прибытия у некоторых ребят начались рвота и диарея, а температура поднялась до 38 градусов.