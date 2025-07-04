Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших в лагере на Кубани

Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших после прибытия в лагерь отдыха Джубги Краснодарского края. Об этом в Telegram рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Педиатры Туапсинской ЦРБ-2 провели осмотры. У четверых ребят был обнаружен норовирус, им оказали медицинскую помощь, они пошли на поправку. Признаков инфекционных заболеваний у других детей нет, — написал Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, ребята находятся в стабильном состоянии. Минздрав Ростовской области на связи с коллегами из Краснодарского края и контролирует ситуацию.
Предварительно, юные ростовчане могли отравиться по дороге в лагерь, ранее об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Добавим, по словам родителей, их дети отправились на отдых на автобусе в конце июня. На следующий день после прибытия у некоторых ребят начались рвота и диарея, а температура поднялась до 38 градусов.