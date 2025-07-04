Выдавали за попугая: в Челябинске полиция изъяла у продавца ушастого совенка

Челябинские зоозащитники спасли ушастого совенка, которого хотели незаконно продать через интернет. Птицу выдавали за «попугая» стоимостью 15 тысяч рублей. Активисты увидели объявление и сообщили обо всем в полицию.
— По факту продажи дикой птицы стражи порядка организовали проверку и установили, что необходимых документов на животное у мужчины нет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Птицу забрали и передали представителям фонда «Спаси меня». Сейчас совенок находится под бдительным надзором специалистов.