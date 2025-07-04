Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдавали за попугая: в Челябинске полиция изъяла у продавца ушастого совенка

Полиция изъяла у челябинца сову, которую он пытался продать под видом попугая.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские зоозащитники спасли ушастого совенка, которого хотели незаконно продать через интернет. Птицу выдавали за «попугая» стоимостью 15 тысяч рублей. Активисты увидели объявление и сообщили обо всем в полицию.

— По факту продажи дикой птицы стражи порядка организовали проверку и установили, что необходимых документов на животное у мужчины нет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Птицу забрали и передали представителям фонда «Спаси меня». Сейчас совенок находится под бдительным надзором специалистов.