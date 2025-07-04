Детский сад получил повреждения во время атаки БПЛА в Ростовской области

В поселке Долотинка Миллеровского районе Ростовской области местный детский сад получил повреждения после падения БПЛА. Эту информацию 4 июля в своем телеграм-канале подтвердил районный глава Олег Коваленко.
— В результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада — повреждено 10 оконных проемов, — прокомментировал Олег Коваленко.
Также, по словам чиновника, из-за БПЛА в поселке был поврежден многоквартирный дом, в нем обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя жительница дома — Ангелина Яковлевна Шаповалова.
Кроме того, в ближайших домах оказались повреждены окна и двери, разбито остекление. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по восстановлению остекления и замене окон.
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