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Детский сад получил повреждения во время атаки БПЛА в Ростовской области

Окна детского сада в поселке Долотинка Ростовской области восстанавливают после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Долотинка Миллеровского районе Ростовской области местный детский сад получил повреждения после падения БПЛА. Эту информацию 4 июля в своем телеграм-канале подтвердил районный глава Олег Коваленко.

— В результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада — повреждено 10 оконных проемов, — прокомментировал Олег Коваленко.

Также, по словам чиновника, из-за БПЛА в поселке был поврежден многоквартирный дом, в нем обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя жительница дома — Ангелина Яковлевна Шаповалова.

Кроме того, в ближайших домах оказались повреждены окна и двери, разбито остекление. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по восстановлению остекления и замене окон.

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