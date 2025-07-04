Футбольное поле снесло во дворе ЖК в Невском районе Петербурга

Штормовой ветер решил проверить на прочность покрытие футбольного поля во дворе жилого комплекса «Уткина заводь» на Русановской улице в Невском районе Петербурга. В пятницу, 4 июля, в Северной столице порывы стихии местами достигают 15−20 метров в секунду. Падают деревья, в том числе на машины и людей — пострадали минимум две женщины. Власти Петербурга просят воздержаться от посещения садов, парков и скверов. Но, как видно, и на спортплощадках небезопасно.