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В Бобруйске ОМОН задержал 31-летнего белоруса, которому грозит 20 лет тюрьмы

Задержанный бойцами ОМОН житель Чаусского района может сесть на 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевской области бойцы ОМОН задержали жителя Чаусского района, сообщили в пресс-службе МВД.

Задержание происходило в Бобруйске. Правоохранителями был арестован мужчина, работавший на наркомаркет.

Установлено, что фигурант был закладчиком психотропов. На съемной квартире, где жил задержанный, нашли и изъяли примерно килограмм наркотиков.

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта фигуранту грозит до 20 лет заключения.

Еще МВД сообщил, что семья минчан задержана за хобби, которым они занимались два года.

И сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».