В Бобруйске ОМОН задержал 31-летнего белоруса, которому грозит 20 лет тюрьмы

В Могилевской области бойцы ОМОН задержали жителя Чаусского района, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержание происходило в Бобруйске. Правоохранителями был арестован мужчина, работавший на наркомаркет.
Установлено, что фигурант был закладчиком психотропов. На съемной квартире, где жил задержанный, нашли и изъяли примерно килограмм наркотиков.
За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта фигуранту грозит до 20 лет заключения.
Еще МВД сообщил, что семья минчан задержана за хобби, которым они занимались два года.
И сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».