Задержан бывший глава Национального бюро по противодействию коррупции

Татубаев руководил Нацбюро по противодействию коррупции с сентября 2016 года по июнь 2018 года. В июле 2018 года стал начальником службы Уголовного преследования генеральной прокуратуры (до мая 2019 года). С 2020 года работал советником министра юстиции РК (до марта 2022-го).