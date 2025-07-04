Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу

ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Утром в четверг в иркутской больнице № 8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам — заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, затем перевели из реанимации в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее 59-летний мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.
«Иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
В четверг врачи Иркутского областного психоневрологического диспансера после осмотра пациента дали заключение, что «нет запрета на его содержание в СИЗО».