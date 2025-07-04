Стало известно, за что задержали экс-руководителя «Омского лекарства» Богдашина

По версии следствия, Богдашин заключил с подконтрольными юридическими лицами договоры на поставку лекарств по завышенной стоимости. В дальнейшем через аптечную сеть, принадлежащую АО «Омское лекарство», эти лекарства отпускались нуждавшимся в них гражданам в рамках госконтрактов, заключенных с министерством здравоохранения Омской области. Таким образом из бюджета, по версии силовиков, было похищено более 4 млн рублей.