Стало известно, за что задержали экс-руководителя «Омского лекарства» Богдашина

Подтвердилась информация о задержании генерального директора АО «Омское лекарство» Игоря Богдашина. Как сообщили в УМВД России по Омской области, его подозревают в мошенничестве при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств.
Дело расследуется в следственной части СУ УМВД России по Омской области по материалам УЭБиПК УМВД и УФСБ.
По версии следствия, Богдашин заключил с подконтрольными юридическими лицами договоры на поставку лекарств по завышенной стоимости. В дальнейшем через аптечную сеть, принадлежащую АО «Омское лекарство», эти лекарства отпускались нуждавшимся в них гражданам в рамках госконтрактов, заключенных с министерством здравоохранения Омской области. Таким образом из бюджета, по версии силовиков, было похищено более 4 млн рублей.
Прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении Богдашина под стражу. По решению суда его отправили в СИЗО на два месяца.