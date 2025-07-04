В Чехии произошел масштабный блэкаут: не работают общественный транспорт и банкоматы

Масштабный сбой в электроснабжении произошел в Чехии. Без света осталась большая часть Праги и несколько других регионов страны. Причиной стала авария на ключевой подстанции, что привело к транспортному коллапсу и перебоям в работе городской инфраструктуры. Об этом сообщает чешское издание 420on.