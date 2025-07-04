В Чехии произошел масштабный блэкаут: не работают общественный транспорт и банкоматы

Масштабный сбой в электроснабжении произошел в Чехии. Без света осталась большая часть Праги и несколько других регионов страны. Причиной стала авария на ключевой подстанции, что привело к транспортному коллапсу и перебоям в работе городской инфраструктуры. Об этом сообщает чешское издание 420on.
По данным энергетической компании ČEPS, причиной блэкаута стало аварийное отключение на подстанции в Праге, которое затронуло магистральную сеть высокого напряжения. Помимо столичных районов, перебои с электричеством зафиксированы в Среднечешском, Градец-Краловском, Устецком, Либерецком и Оломоуцком краях.
Сбой серьезно нарушил работу общественного транспорта. В Праге было временно остановлено движение на всех линиях метро, а трамваи ходили с ограничениями. Прекратилось железнодорожное сообщение на ряде пригородных направлений. Жители столкнулись с бытовыми проблемами: перестали работать банкоматы и платежные терминалы, отключились светофоры, а пожарные были вынуждены спасать людей, застрявших в лифтах.
Власти заверили, что ситуация находится под контролем. Больницы и другие критически важные объекты перешли на резервные источники питания, пациенты в безопасности. Полиция усилила патрулирование для регулирования движения и предотвращения правонарушений. Премьер-министр Петр Фиала сообщил, что причины аварии расследуются, а центральный кризисный штаб приведен в состояние повышенной готовности. По данным полиции, версия теракта исключена.