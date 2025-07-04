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Врио главы Ростовской области уточнил ущерб после ночной атаки БПЛА

7 многоэтажек, 14 частных домов, 11 объектов и 15 машин пострадали на Дону из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил ущерб, полученный в территориях региона после ночной атаки и ликвидации БПЛА. Комментарий опубликован в Telegram.

Донской глава сообщил, что пострадали семь многоэтажных и четырнадцать частных жилых домов, а также одиннадцать объектов, в том числе, детсад, лицей и спортивные сооружения. Повреждения получили 15 автомобилей.

— В основном в домах разбиты окна, у двух домов пострадала кровля и конструкции, — уточнил Юрий Слюсарь.

К этой минуте в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове действует режим ЧС. В Шахтах восстановили электроснабжение более 6 тысяч местных жителей.

— Саперы и правоохранители продолжают работать. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба, — добавил Юрий Слюсарь.

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