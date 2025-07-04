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В Ростове на Полтавской потушили крупный пожар

В Ростове-на-Дону успешно потушили пожар повышенного ранга, вспыхнувший на Полтавской улице.

Огонь вспыхнул на Полтавской, 14, днем 4 июля.

Согласно данным Главного управления МЧС по области, пламя распространилось на 100 квадратных метров заброшенного частного дома. В тушении участвовали 52 сотрудника пожарной службы и 16 единиц специализированной техники. К 13 часам 35 минутам площадь, охваченная огнем, возросла до 160 квадратных метров.

-В 13:35 было официально объявлено о полном устранении открытого горения, — заявили представители МЧС.

В результате случившегося никто не получил травм. Выяснилось, что пострадавшее от огня строение уже долгое время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии.