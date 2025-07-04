В Ростовской области уже несколько дней ищут 13-летнюю девочку

В Ростовской области уже несколько дней не могут найти 13-летнюю Веронику Рыбакову. Ориентировка поступила от пресс-службы ГУ МВД России по региону.
По информации полиции, в Ростове-на-Дону за помощью обратилась мама девочки. Женщина сообщила, что около 18 часов вечера 1 июля ее дочь ушла провожать подругу и после этого не вернулась.
Приметы: на вид 12−13 лет, рост 152 см, карие глаза, черные, кучерявые, до плеч волосы. Была одета в черную майку, черные штаны, обута в черные кроссовки.
Если вы видели Веронику Рыбакову или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить в полицию.
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