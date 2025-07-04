Источник: на руководителей предприятий «Южуралзолота» завели уголовные дела

ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух «хабах» — Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у «ААА Управление Капиталом», входящее в группу «Газпромбанк», а 10,2% акций находятся в свободном обращении.