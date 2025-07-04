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В Ростовской области расследуют захламление сельхозземель коммунальными отходами

Стихийную свалку обнаружили в Азовском районе Ростовской области, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области из-за незаконной свалки на сельскохозяйственном участке завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, некая подозреваемая организовала свалку ТКО и строительных материалов на территории, которую можно использовать только для садоводства и огородничества.

— Указанные действия повлекли деградацию почвенного покрова, причинив ущерб, — отметили в СК.

Сейчас в деталях разбираются следователи и представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов» (ст. 246 УК РФ).

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