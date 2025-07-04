В Ростовской области расследуют захламление сельхозземель коммунальными отходами

В Азовском районе Ростовской области из-за незаконной свалки на сельскохозяйственном участке завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным ведомства, некая подозреваемая организовала свалку ТКО и строительных материалов на территории, которую можно использовать только для садоводства и огородничества.
— Указанные действия повлекли деградацию почвенного покрова, причинив ущерб, — отметили в СК.
Сейчас в деталях разбираются следователи и представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов» (ст. 246 УК РФ).
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