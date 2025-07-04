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В Новосибирске задержали молодых людей за диверсии на железной дороге

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

Источник: Om1 Новосибирск

Совместными усилиями транспортной полиции, линейного отдела МВД на станции Новосибирск и Управления ФСБ по Новосибирской области задержаны двое молодых людей, подозреваемых в серии поджогов железнодорожного оборудования.

Как установили правоохранители, 18-летний безработный и 21-летний студент колледжа вечером 1 июля подожгли релейный шкаф в районе станции Клещиха, используя горючие вещества. Благодаря оперативным действиям работников железной дороги пожар был ликвидирован, и движение грузовых составов не пострадало.

В ходе расследования выяснилось, что это был уже второй подобный инцидент за сутки. В ночь на 1 июля злоумышленники аналогичным способом пытались повредить оборудование на соседнем участке пути, фиксируя свои действия на мобильный телефон. По данным следствия, за каждую акцию неизвестный куратор из интернет-чата обещал им денежное вознаграждение.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.