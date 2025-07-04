В Новосибирске задержали молодых людей за диверсии на железной дороге

В ходе расследования выяснилось, что это был уже второй подобный инцидент за сутки. В ночь на 1 июля злоумышленники аналогичным способом пытались повредить оборудование на соседнем участке пути, фиксируя свои действия на мобильный телефон. По данным следствия, за каждую акцию неизвестный куратор из интернет-чата обещал им денежное вознаграждение.