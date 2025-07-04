Подробности ДТП, в котором примар молдавского села на автомобиле сбил подростка на велосипеде: Во всем оказался виноват школьник

Стали известны подробности ДТП с участием примара села Томай.
«03.07.2025 года в селе Томай произошло дорожно-транспортное происшествие между джипом и мотоциклом, которым управлял 14-летний несовершеннолетний, — пишет пресс-служба полиции. — Автомобиль, которым управлял 68-летний мужчина, двигался по главной дороге, а мотоцикл выехал на второстепенную дорогу, в результате чего произошло столкновение. Несовершеннолетнего доставили в районную больницу Хынчешт для оказания медицинской помощи. Тест на алкоголь у обоих водителей показал отрицательные результаты. У мотоцикла не было документов, а у несовершеннолетнего не было водительских прав. Обстоятельства аварии выясняются».
Напомним, что примар села Томай Геннадий Капмару (он баллотировался на этот пост от ПАС) в Леова сбил подростка, который ехал на велосипеде, на дороге, сбил прямо в населенном пункте.
Его забрала скорая. Состояние пострадавшего уточняется. Но жив он остался чудом, благодаря тому, что был в шлеме.