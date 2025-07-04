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В Москве задержали вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал интимными фото

В Москве правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в шантаже популярной блогерши Вали Карнавал. По данным Mash, злоумышленницы под видом фанаток завоевали доверие девушки, а затем сделали скрытые снимки в раздевалке фитнес-клуба и попытались продать их через Telegram.

Источник: РИА "Новости"

В Москве по подозрению в шантаже и вымогательстве денег у блогера Вали Карнавал задержана группа лиц. Злоумышленники сделали скрытые снимки девушки в раздевалке фитнес-клуба и пытались продать их в сети. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, схема была следующей: в фитнес-клубе на Трубной площади подозреваемые под видом фанаток заговорили с Карнавал. Отвлекая ее комплиментами, они дождались, когда она отправится переодеваться, и незаметно сделали фото. Затем снимки были переданы третьему соучастнику. Мужчина создал аккаунт в Telegram, через который пытался продать фотографии. Однако правоохранительным органам удалось установить личности всех участников группы, после чего они были задержаны.

Сама девушка призналась, что инцидент стал для нее серьезным ударом и лишил чувства безопасности.

«После этого случая у меня пропало все желание ходить в зал. У меня пропало спокойствие в

таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка. Я не могу сказать, что я чувствую себя в безопасности», — поделилась она в своем телеграм-канале.

Задержанным грозит уголовная ответственность по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».