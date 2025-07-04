В Москве задержали вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал интимными фото

По данным Mash, схема была следующей: в фитнес-клубе на Трубной площади подозреваемые под видом фанаток заговорили с Карнавал. Отвлекая ее комплиментами, они дождались, когда она отправится переодеваться, и незаметно сделали фото. Затем снимки были переданы третьему соучастнику. Мужчина создал аккаунт в Telegram, через который пытался продать фотографии. Однако правоохранительным органам удалось установить личности всех участников группы, после чего они были задержаны.