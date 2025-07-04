На Базарной площади в Орше горели торговые павильоны

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговых павильонах на Базарной площади в Орше, подробности пожара приводятся в официальных аккаунтах белорусского спасательного ведомства.
Уточняется, что информация о пожаре поступила спасателям около 13.45 от очевидцев, по прибытии пожарных машин наблюдалось открытое горение нескольких торговых павильонов на Базарной площади по улице Народной в райцентре.
Для ликвидации открытого огня были задействованы 8 единиц спецтехники, в итоге пожар удалось потушить полностью.
Пострадавших в результате инцидента нет, но 4 павильона повреждены огнем, еще в шести огнем закопчены стены, потолки, торговое оборудование и товары.
Пока специалисты разбираются в причинах произошедшего.