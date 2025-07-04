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На Базарной площади в Орше горели торговые павильоны

Для ликвидации пожара были задействованы 8 единиц спецтехники, пострадавших нет, но несколько павильонов серьезно повреждены огнем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговых павильонах на Базарной площади в Орше, подробности пожара приводятся в официальных аккаунтах белорусского спасательного ведомства.

Уточняется, что информация о пожаре поступила спасателям около 13.45 от очевидцев, по прибытии пожарных машин наблюдалось открытое горение нескольких торговых павильонов на Базарной площади по улице Народной в райцентре.

Для ликвидации открытого огня были задействованы 8 единиц спецтехники, в итоге пожар удалось потушить полностью.

Пострадавших в результате инцидента нет, но 4 павильона повреждены огнем, еще в шести огнем закопчены стены, потолки, торговое оборудование и товары.

Пока специалисты разбираются в причинах произошедшего.