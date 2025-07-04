Стало известно состояние омички, на которую упал балкон

В СУ СКР по Омской области рассказали о состоянии омички, на которую во время сегодняшней грозы упал балкон. У 64-летней женщины перелом ключицы и под вопросом сотрясение головного мозга. В целом состояние пострадавшей удовлетворительное, в стационаре ей оказывается медицинская помощь.
Напомним, ЧП произошло сегодня, 4 июля, в доме по улице Герцена, 232. На пожилую женщину во время сильного ветра, грозы и ливня, рухнул балкон 8-го этажа. В это время она заходила в банк, расположенный на первом этаже жилого дома. По словам очевидцев, в балкон могла попасть молния.
Как передает наш корреспондент с места событий, последствия непогоды там устраняют до сих пор — сотрудники МЧС демонтируют оставшиеся свисать на месте бывшего балкона стеклопакеты. Опасное место от прохожих оградили лентой.
По факту ЧП проводят проверку прокуратура и СУ СКР по Омской области.