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Стало известно состояние омички, на которую упал балкон

Ситуацию держат на контроле в СУ СКР по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области рассказали о состоянии омички, на которую во время сегодняшней грозы упал балкон. У 64-летней женщины перелом ключицы и под вопросом сотрясение головного мозга. В целом состояние пострадавшей удовлетворительное, в стационаре ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 4 июля, в доме по улице Герцена, 232. На пожилую женщину во время сильного ветра, грозы и ливня, рухнул балкон 8-го этажа. В это время она заходила в банк, расположенный на первом этаже жилого дома. По словам очевидцев, в балкон могла попасть молния.

Как передает наш корреспондент с места событий, последствия непогоды там устраняют до сих пор — сотрудники МЧС демонтируют оставшиеся свисать на месте бывшего балкона стеклопакеты. Опасное место от прохожих оградили лентой.

По факту ЧП проводят проверку прокуратура и СУ СКР по Омской области.