Стало известно состояние омички, на которую упал балкон

Напомним, ЧП произошло сегодня, 4 июля, в доме по улице Герцена, 232. На пожилую женщину во время сильного ветра, грозы и ливня, рухнул балкон 8-го этажа. В это время она заходила в банк, расположенный на первом этаже жилого дома. По словам очевидцев, в балкон могла попасть молния.