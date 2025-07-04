Минчанка пойдет под суд за двенадцать покупок по карте за один час

Известно, что безработная минчанка ранее уже была судима за кражи, она ведет асоциальный образ жизни. Сейчас женщина пойдет под суд за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину она признала полностью, но причиненный ущерб не возместила. Еще минчанку будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. До суда она находится под стражей.