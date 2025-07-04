Минчанка пойдет под суд за двенадцать покупок по карте за один час

Минчанку будут судить за дюжину незаконных покупок, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, под суд пойдет 32-летняя минчанка, которая нашла на улице потерянную банковскую карту. С улицы Берута, где горожанка нашла карту, она сразу отправилась на шопинг. В течение часа фигурантка совершила 12 покупок и потратила 220,57 белорусского рубля из чужих сбережений.
Карта же оказалась принадлежащей минчанину. Обратив внимание на подозрительные списания с карты, мужчина заявил в милицию.
Злоумышленницу установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Известно, что безработная минчанка ранее уже была судима за кражи, она ведет асоциальный образ жизни. Сейчас женщина пойдет под суд за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину она признала полностью, но причиненный ущерб не возместила. Еще минчанку будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. До суда она находится под стражей.
Еще в Бобруйске ОМОН задержал 31-летнего белоруса, которому грозит 20 лет тюрьмы.
Также МВД сообщил, что семья минчан задержана за хобби, которым они занимались два года.
И сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».