Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства

Конфликт между бывшими республиками СССР разгорелся на прошлой неделе после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости входит в состав МИА «Россия сегодня»).