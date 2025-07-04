Суд в Оренбурге отправил в СИЗО «вора в законе» Заура Нахичеванского

Как пишет РБК, Заур Шипилов является уроженцем Оренбурга и наследником криминальной династии. Его отец, криминальный авторитет Байрам Талыбов, был убит в Москве в 2006 году. Сам Шипилов долгое время жил в Турции, где в возрасте 27 лет был «коронован». В 2015 году он был задержан в столице с крупной партией героина, за что отбыл трехлетний срок и вышел на свободу в 2018 году.