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Суд в Оренбурге отправил в СИЗО «вора в законе» Заура Нахичеванского

Ленинский районный суд Оренбурга отправил в СИЗО криминального авторитета Заура Шипилова, известного как Заур Нахичеванский. Мужчина был коронован в Турции и имеет богатую «криминальную родословную». По версии следствия, он занимал высокое положение в преступной иерархии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал Заура Шипилова, известного в криминальных кругах как Заур Нахичеванский. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Согласно решению суда, Шипилов пробудет в СИЗО до 3 сентября 2025 года. Сторона защиты просила для него домашний арест, однако в этом ходатайстве было отказано.

Как пишет РБК, Заур Шипилов является уроженцем Оренбурга и наследником криминальной династии. Его отец, криминальный авторитет Байрам Талыбов, был убит в Москве в 2006 году. Сам Шипилов долгое время жил в Турции, где в возрасте 27 лет был «коронован». В 2015 году он был задержан в столице с крупной партией героина, за что отбыл трехлетний срок и вышел на свободу в 2018 году.