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В Молодечно произошел пожар в девятиэтажном общежитии

Через систему «Молния» спасателям поступила информация о задымлении в девятиэтажном общежитии на улице Будавников в Молодечно. Что было дальше, рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: МЧС РБ

Выяснилось, что к месту вызова тут же прибыли пять единиц специальной аварийно-спасательной техники. По материалам ведомства, загорелась комната на пятом этаже. В коридоре появилось задымление.

Эвакуация не проводилась, никто не пострадал.