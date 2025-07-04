В Молодечно произошел пожар в девятиэтажном общежитии

Выяснилось, что к месту вызова тут же прибыли пять единиц специальной аварийно-спасательной техники. По материалам ведомства, загорелась комната на пятом этаже. В коридоре появилось задымление.
Эвакуация не проводилась, никто не пострадал.
Через систему «Молния» спасателям поступила информация о задымлении в девятиэтажном общежитии на улице Будавников в Молодечно. Что было дальше, рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.
Выяснилось, что к месту вызова тут же прибыли пять единиц специальной аварийно-спасательной техники. По материалам ведомства, загорелась комната на пятом этаже. В коридоре появилось задымление.
Эвакуация не проводилась, никто не пострадал.