В Атырау нашли тело убитой в октябре прошлого года девушки

По официальной версии, 18 октября 22-летняя девушка вышла из дома после звонка знакомого. Домой она больше не вернулась. Отыскать подозреваемых помог дневник девушки. Однако поиски тела заняли 8 месяцев — с октября по декабрь они не дали результатов, после река Урал замерзла, искать тело снова начали весной.
Как пишет издание, 20 июня было обнаружено тело. После экспертиза подтвердила, что это — Яна Легкодимова, погибшая в октябре.
«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», — рассказала ее мать Галина.