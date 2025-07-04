В Атырау нашли тело убитой в октябре прошлого года девушки

«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», — рассказала ее мать Галина.