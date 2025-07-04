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В Атырау нашли тело убитой в октябре прошлого года девушки

Тело убитой 8 месяцев назад девушки нашли в Атырау — трагедия произошла в октябре 2024 года. Мать намерена в ближайшее время похоронить убитую дочь, пишет «Ак Жайык».

Источник: azh.kz

По официальной версии, 18 октября 22-летняя девушка вышла из дома после звонка знакомого. Домой она больше не вернулась. Отыскать подозреваемых помог дневник девушки. Однако поиски тела заняли 8 месяцев — с октября по декабрь они не дали результатов, после река Урал замерзла, искать тело снова начали весной.

Как пишет издание, 20 июня было обнаружено тело. После экспертиза подтвердила, что это — Яна Легкодимова, погибшая в октябре.

«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», — рассказала ее мать Галина.