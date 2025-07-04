Политолог объяснил, как арест Сулейманова скажется на отношениях Москвы и Баку

— Я предполагаю, что этот вопрос будет решаться с учетом заинтересованности Баку в том или ином варианте развития событий и, соответственно, с учетом прекращения преследований в отношении граждан РФ на территории Азербайджана. По большому счету конфликт сейчас инициирован азербайджанской стороной в связи с арестами участников ОПГ в Екатеринбурге. Это говорит как минимум о коррупционных связях этих бандитов в верхушке Азербайджана, — считает Мендкович.