Политолог объяснил, как арест Сулейманова скажется на отношениях Москвы и Баку

Вопрос депортации одного из самых влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения Вагифа Сулейманова, которого задержали 3 июня в Москве, будет зависеть от заинтересованности Баку в налаживании отношений с Россией. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
— Я предполагаю, что этот вопрос будет решаться с учетом заинтересованности Баку в том или ином варианте развития событий и, соответственно, с учетом прекращения преследований в отношении граждан РФ на территории Азербайджана. По большому счету конфликт сейчас инициирован азербайджанской стороной в связи с арестами участников ОПГ в Екатеринбурге. Это говорит как минимум о коррупционных связях этих бандитов в верхушке Азербайджана, — считает Мендкович.
Какие из выбираемых Россией стимулов позволят добиться нужного эффекта — исправления поведения со стороны Баку — покажет время, заключил Мендкович. По его словам, мяч на стороне Азербайджана.
После задержания Сулейманова его направили в спецприемник «Сахарово», где он пробудет три месяца. Ряд Telegram-каналов предполагал, что после этого его могут депортировать в Азербайджан, однако произойдет ли это в действительности — вопрос открытый.
В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».