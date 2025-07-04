Мяч на стороне Баку: как арест Сулейманова повлияет на отношения РФ и Азербайджана

В ноябре 2013 года Сулейманова вновь задержали — на этот раз вместе с тремя сообщниками. Обвиняемые получили 18 миллионов рублей от столичного предпринимателя. Мужчина рассказал, что он стал жертвой вымогательства. Сулейманова и сообщников задержали во время передачи денег в одном из ресторанов. Однако, по данным из открытых источников, дело не получило развития. Тогда Сулейманов только провел некоторое время в следственном изоляторе «Бутырка».