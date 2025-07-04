Мяч на стороне Баку: как арест Сулейманова повлияет на отношения РФ и Азербайджана

В Москве задержали азербайджанского вора в законе 59-летнего Вагифа Сулейманова (Бакинского). Мужчина проведет ближайшие три месяца в центре временного содержания иностранцев, после чего его депортируют в Азербайджан. Что известно о Сулейманове, его задержании и станет ли его депортация «жестом доброй воли» в осложнившихся отношениях России и Азербайджана — в материале «Вечерней Москвы».
За что задержали Сулейманова.
По информации ряда Telegram-каналов, Сулейманова задержали в связи с нарушением правил пребывания в России. Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов Азербайджана также имеют вопросы к нему. Мужчину направили в центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», после чего его депортируют в Азербайджан, передает Telegram-канал Baza.
После новости о задержании Сулейманова в социальных сетях появилось видео задержания мужчины. На кадрах он лежит лицом в асфальт, его удерживает сотрудник правоохранительных органов. У Сулейманова спросили, является ли он криминальным авторитетом. В ответ мужчина заявил, что «не отвечает на такие вопросы».
Кто такой Вагиф Бакинский.
Вагиф Сулейманов родился 15 августа 1965 года в грузинском Тбилиси, но детство и юность провел в Баку. Известно, что в 1990-е мужчина переехал в Россию и начал заниматься бизнесом. По некоторым данным, у Сулейманова также есть паспорт Узбекистана.
Согласно информации ряда источников, Сулейманов связан с разными бизнес-проектами, включая крупный агрокластер «Фуд Сити» и рынок «Садовод». У него есть несколько прозвищ — Тбилисский, Бакинский, Ленкоранский и Вагиф Дипломат.
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В 90-е годы Сулейманов, как утверждается, стал вором в законе. Ему покровительствовали криминальные авторитеты Аслан Усоян (Дед Хасан) и Захарий Калашов (Шакро Молодой). Мужчина основал один из крупнейших азербайджанских криминальных кланов в России, передает «Газета.ру».
Сулейманов уже имел проблемы с законом. Так, в 2006 году в Москве его задержали при досмотре, сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины 33 грамма гашиша. За это правонарушение он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима в Хакасии.
В ноябре 2013 года Сулейманова вновь задержали — на этот раз вместе с тремя сообщниками. Обвиняемые получили 18 миллионов рублей от столичного предпринимателя. Мужчина рассказал, что он стал жертвой вымогательства. Сулейманова и сообщников задержали во время передачи денег в одном из ресторанов. Однако, по данным из открытых источников, дело не получило развития. Тогда Сулейманов только провел некоторое время в следственном изоляторе «Бутырка».
Утверждается, что у Сулейманова неоднократно были проблемы с нарушением правил пребывания в России. Также у него было несколько тюремных сроков. Однако подробной информации об этом в открытых источниках найти не удалось.
Как ухудшались отношения Азербайджана с Россией.
Задержание Вагифа Бакинского и других подозреваемых в криминале лиц из Азербайджана произошло на фоне обострения конфликта Москвы и Баку. Так, утром 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана (часть из них позднее освободили). Задержанные, по данным следствия, были фигурантами преступлений, совершенных в 2001—2011 годах.
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Генпрокуратура Азербайджана заявила, что граждане республики Зияддин и Гусейн Сафаровы, задержанные в Екатеринбурге по подозрениям в участии в этнической преступной группе, умерли от посттравматического шока, вызванного многочисленными травмами. В азербайджанском ведомстве по факту смерти Сафаровых возбудили уголовные дела по статьям об умышленном убийстве двух и более человек группой лиц с особой жестокостью, превышении должностных полномочий и применении пыток.
МИД Азербайджана выразил недовольство задержанием своих граждан. Позднее в Баку задержали и арестовали порядка 10 россиян, которых заподозрили в транзите наркотических средств, незаконном предпринимательстве и мошенничестве.
30 июня в редакции радио «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски, в результате которых задержали семерых человек. Двое из них являются россиянами. Мужчин приговорили к четырем месяцам ареста. Вечером 1 июля в Баку задержали группу россиян из восьми человек, которых местные правоохранительные органы обозначили как организованную преступную группу (ОПГ).
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Россияне предстали перед судом с синяками и кровоподтеками на лицах. Их обвинили в организации транзита наркотиков из Ирана, их продаже через Сеть и кибермошенничестве. МИД России заявил протест послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку. Ведомство потребовало немедленного освобождения задержанных россиян.
На фоне происходящих событий в Баку были отменены все культурные мероприятия с участием российских артистов и организаций. Государственный телеканал Азербайджана AZ TV выпустил материал, ведущий которого обвинил Россию в проявлениях «шовинизма», что якобы особенно сильно проявилось в ходе задержаний в Екатеринбурге.
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Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович выразил мнение, что все действия, происходящие сейчас, связаны с необходимостью нейтрализовать азербайджанский этнический криминалитет в России.
— Вопросы депортации или ареста — это уже вторичные моменты, потому что в СМИ по этому поводу появлялись разные сообщения. Я предполагаю, что этот вопрос будет решаться с учетом заинтересованности Баку в том или ином варианте развития событий и, соответственно, с учетом прекращения преследований в отношении граждан РФ на территории Азербайджана, — считает политолог.
По его словам, Россия через нейтрализацию азербайджанского криминалитета ищет пути воздействия на Азербайджан, чтобы заставить Баку признать свои ошибки и прекратить агрессивное поведение.
— По большому счету конфликт сейчас инициирован азербайджанской стороной в связи с арестами участников ОПГ в Екатеринбурге. Это говорит как минимум о коррупционных связях этих бандитов в верхушке Азербайджана, — обратил внимание собеседник «ВМ».
Какие из выбираемых Россией стимулов позволят добиться нужного эффекта — исправления поведения со стороны Баку — покажет время, заключил Мендкович.
1 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова — четвертого фигуранта преступной группы по делу об убийствах. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что следствие сразу просило арест для обвиняемого. «Вечерняя Москва» рассказала, что последовало за арестами и как на них отреагировала азербайджанская сторона.