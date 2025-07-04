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Семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: © РИА Новости

«Принесли еще жалобы по Азизу Абасову, Бакиру Сафарову. Там один не планировал обжаловать», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что и срок для обжалования у того фигуранта, кто не подавал апелляцию, истек.

В пятницу в инстанции уже отмечали, что в Ленинский райсуд поступило пять жалоб на арест от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются «гражданами России, выходцами из Азербайджана».

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