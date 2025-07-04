Экс-руководитель Госкоммолодежи Башкирии Гайдук признана виновной

Как установлено следствием и судом, в 2021 году фигурантка в нарушение конкурсных процедур, а также норм о защите объектов культурного наследия, самостоятельно договорилась с подрядной организацией на проведение ремонта «Дома Костерина и Черникова» в Уфе. В этих целях она принудила Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив формально провести конкурсные процедуры и заключить договор с избранным подрядчиком. Затем оплатила без фактической проверки выполненных работ более 5,2 млн рублей, выделенных из бюджета республики.