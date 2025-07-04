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Экс-руководитель Госкоммолодежи Башкирии Гайдук признана виновной

Кировским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении экс-главы Государственного комитета Башкирии по молодежной политике, обвиняемой в превышении должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия.

Источник: glavarb.ru

Кировским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении экс-главы Государственного комитета Башкирии по молодежной политике, обвиняемой в превышении должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия. Яна Гайдук признана виновной по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ.

Как установлено следствием и судом, в 2021 году фигурантка в нарушение конкурсных процедур, а также норм о защите объектов культурного наследия, самостоятельно договорилась с подрядной организацией на проведение ремонта «Дома Костерина и Черникова» в Уфе. В этих целях она принудила Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив формально провести конкурсные процедуры и заключить договор с избранным подрядчиком. Затем оплатила без фактической проверки выполненных работ более 5,2 млн рублей, выделенных из бюджета республики.

«В результате преступных действий осужденной ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,5 млн рублей, тем самым бюджету республики причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму», — сообщили суть преступления в следкоме РБ.

Суд приговорил ее к 3,5 годам исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2,5 года. Осужденная взята под стражу в зале суда.