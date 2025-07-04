Экс-глава дагестанского района осужден за вымогательство и хранение оружия

Ленинский районный суд Махачкалы признал Магомедова виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве в особо крупном размере под угрозой насилия. За это ему назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.