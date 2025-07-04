Экс-глава дагестанского района осужден за вымогательство и хранение оружия

Бывшего руководителя администрации Унцукульского района Дагестана Шамиля Магомедова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.
Ленинский районный суд Махачкалы признал Магомедова виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве в особо крупном размере под угрозой насилия. За это ему назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.