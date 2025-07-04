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Житель Ростовской области попал в жесткое ДТП в Воронежской области

В Воронежской области водитель из донского региона попал в серьезное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием жителя Ростовской области. Об этом сообщили в УГИБДД по Воронежской области. Авария случилась 3 июля — предварительно, из-за несоблюдения безопасной дистанции.

По предварительной информации ведомства, 41-летняя женщина из Московской области, управлявшая Hyundai i30, не выдержала боковой интервал и столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros 1841. За рулем фуры находился 23-летний житель Дона. От удара легковушка перевернулась и съехала в кювет.

От сильного удара пострадали водитель Hyundai, 12-летний мальчик, 46-летний мужчина. С травмами их доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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