Житель Ростовской области попал в жесткое ДТП в Воронежской области

По предварительной информации ведомства, 41-летняя женщина из Московской области, управлявшая Hyundai i30, не выдержала боковой интервал и столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros 1841. За рулем фуры находился 23-летний житель Дона. От удара легковушка перевернулась и съехала в кювет.