На Урале в ДТП пострадали три ребенка

«Свердловская Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения на 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган (Белоярский район) в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля “Лада” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford, Volkswagen и Skoda, — сказано в сообщении.