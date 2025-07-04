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На Урале в ДТП пострадали три ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган временно ограничено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Свердловская Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения на 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган (Белоярский район) в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля “Лада” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford, Volkswagen и Skoda, — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали три ребенка, добавили в Госавтоинспекции. «На месте происшествия работают сотрудники ДПС, проводятся процессуальные действия, а также принимаются меры для скорейшего освобождения проезжей части. Организован объезд через село Малобрусянское», — отмечается в сообщении.