В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка

«Прокуратурой Пролетарского района Твери поставлен на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Спартака. Предварительно установлено, что малолетний ребенок выбежал на дорогу, в связи с чем водитель большегруза, избегая наезда, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в результате ДТП пострадал один человек.
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что будет дана оценка соблюдения законными представителями ребенка законодательства о несовершеннолетних.