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В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка

ТУЛА, 4 июл — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на улице Спартака в Твери, случившегося после того, как на проезжую часть выбежал маленький ребенок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратурой Пролетарского района Твери поставлен на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Спартака. Предварительно установлено, что малолетний ребенок выбежал на дорогу, в связи с чем водитель большегруза, избегая наезда, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в результате ДТП пострадал один человек.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что будет дана оценка соблюдения законными представителями ребенка законодательства о несовершеннолетних.