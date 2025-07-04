В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка

«Прокуратурой Пролетарского района Твери поставлен на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Спартака. Предварительно установлено, что малолетний ребенок выбежал на дорогу, в связи с чем водитель большегруза, избегая наезда, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.