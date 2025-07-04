Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем попал в ДТП, потеряв сознание за рулем

Чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР и ветеран спорта Юрий Аджем попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, 72-летний тренер потерял сознание за рулем, после чего его автомобиль врезался в забор. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.