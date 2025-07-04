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Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем попал в ДТП, потеряв сознание за рулем

Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Зорге в Москве. По предварительным данным, он потерял сознание за рулем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР и ветеран спорта Юрий Аджем попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, 72-летний тренер потерял сознание за рулем, после чего его автомобиль врезался в забор. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Сообщается, что Аджему стало плохо вовремя движения по улице Зорге, и это привело к потере управления. Информация о его текущем состоянии на данный момент отсутствует.

Юрий Аджем известен многолетней работой в структуре московского ЦСКА. В середине 90-х он входил в тренерский штаб основной команды, а после небольшого перерыва вернулся в клуб по приглашению Евгения Гинера. Впоследствии он долгие годы успешно работал с молодежным составом «армейцев».