Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем попал в ДТП, потеряв сознание за рулем

Чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР и ветеран спорта Юрий Аджем попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, 72-летний тренер потерял сознание за рулем, после чего его автомобиль врезался в забор. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Сообщается, что Аджему стало плохо вовремя движения по улице Зорге, и это привело к потере управления. Информация о его текущем состоянии на данный момент отсутствует.
Юрий Аджем известен многолетней работой в структуре московского ЦСКА. В середине 90-х он входил в тренерский штаб основной команды, а после небольшого перерыва вернулся в клуб по приглашению Евгения Гинера. Впоследствии он долгие годы успешно работал с молодежным составом «армейцев».