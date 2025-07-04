В Нальчике при нападении на наряд ДПС ранен сотрудник полиции

Согласно информации телеграм-канала Baza, нападавших было двое, они были вооружены ножами. В результате атаки тяжелое ранение получил 27-летний инспектор, сейчас он находится в реанимации. Один из нападавших был убит ответным огнем, позже стало известно, что второго злоумышленника удалось задержать.