Сергей Шелест держит на контроле ликвидацию последствий урагана в Омске

Глава города Сергей Шелест провел заседание оперативного штаба по координации действий по устранению последствий мощного урагана, обрушившегося на Омск. По его словам, ситуация находится под контролем, и работа по восстановлению инфраструктуры идет полным ходом.
«Провел заседание оперативного штаба. Из 500 заявок, поступивших в нашу единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня, более 260 связано с последствиями урагана. Устранение идет полным ходом», — рассказал градоначальник о ситуации в городе.
Одной из самых острых проблем стали поваленные деревья: по всему городу ураган повалил около 200 деревьев, из которых 20 упали на проезжую часть, трамвайные пути и серьезно затруднили движение транспорта. Произошли серьезные перебои в работе электросетей: зафиксировано 56 отключений электричества в сетях, находящихся в зоне ответственности компаний «Омскэлектро» и «Россети». На данный момент устранено 11 аварий. На объектах работают 23 бригады энергетиков.
По прогнозам, электроснабжение города будет полностью восстановлено к утру следующего дня. Пять домов в Амурском поселке остались без газа. Причиной стало падение деревьев на подающий газопровод, в результате чего он был поврежден. Специалисты «Омскгоргаза» проводят масштабные работы по замене 70 метров газопровода. Ремонт планируется завершить в понедельник. Из-за отсутствия электричества временно отключились 34 светофора на 12 улицах. Их работа возобновится одновременно с восстановлением электроснабжения. Также без электроснабжения остались две канализационные насосные станции «Омскводоканала» и два центральных тепловых пункта «Тепловой компании».
«На данный момент они уже работают в штатном режиме. Однако одна котельная в поселке Светлый остается отключенной — ее запуск возможен только после восстановления электроснабжения. Системы горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения работают без сбоев», — отметил градоначальник.
Шквалистый ветер также повредил три павильона на остановках общественного транспорта. Их уже восстановили и укрепили. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения кровель жилых и нежилых зданий. Управляющие компании и собственники занимаются их ремонтом. Мэр города призвал жителей быть максимально осторожными, так как сохраняется риск повторения урагана. Он рекомендовал строго следовать предупреждениям МЧС и не игнорировать сообщения ведомства.
«К сожалению, ураган привел к человеческим жертвам. Пострадали пять человек: четверо госпитализированы, еще один лечится амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Особое внимание уделяется случаю на улице Герцена, где упавшие конструкции травмировали пожилую женщину. На месте проведены все необходимые работы, опасность дальнейшего обрушения устранена. Прошу всех сохранять бдительность. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить городскую инфраструктуру. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Сергей Шелест.
Все службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы вернуть город к нормальной жизни. В каждом округе созданы специализированные бригады, которые круглосуточно устраняют все последствия. Управляющие компании занимаются уборкой придомовых территорий и дворов. Полная ликвидация всех повреждений займет несколько дней.