Сергей Шелест держит на контроле ликвидацию последствий урагана в Омске

По прогнозам, электроснабжение города будет полностью восстановлено к утру следующего дня. Пять домов в Амурском поселке остались без газа. Причиной стало падение деревьев на подающий газопровод, в результате чего он был поврежден. Специалисты «Омскгоргаза» проводят масштабные работы по замене 70 метров газопровода. Ремонт планируется завершить в понедельник. Из-за отсутствия электричества временно отключились 34 светофора на 12 улицах. Их работа возобновится одновременно с восстановлением электроснабжения. Также без электроснабжения остались две канализационные насосные станции «Омскводоканала» и два центральных тепловых пункта «Тепловой компании».