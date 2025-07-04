Многотысячное шествие в поддержку Карапетяна идет к зданию, где его держат

Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его заявления в защиту Армянской Апостольской Церкви, сделанные накануне.