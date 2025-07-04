Стало известно о состоянии ребенка, которого ударили ножом в Сергиевом Посаде

Нападение произошло 4 июля. Мальчик сидел во дворе, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил ножом в шею. После нападения злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов. Правоохранителям удалось определить его местоположение, они планируют штурмовать квартиру.