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Стало известно о состоянии ребенка, которого ударили ножом в Сергиевом Посаде

Девятилетний мальчик, на которого неизвестный мужчина напал с ножом в подмосковном Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Девятилетний мальчик, на которого неизвестный мужчина напал с ножом в подмосковном Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

— Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — передает агентство городских новостей «Москва».

Нападение произошло 4 июля. Мальчик сидел во дворе, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил ножом в шею. После нападения злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов. Правоохранителям удалось определить его местоположение, они планируют штурмовать квартиру.

Позднее Следственный комитет по факту нападения на ребенка возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Также Сергиево-Посадская городская прокуратура доложила, что взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.