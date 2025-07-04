В Молдове пожилой опекун регулярно насиловал 12-летнюю девочку: Она забеременела, а педофила приговорили к 11 годам тюрьмы

63-летний житель Молдовы отправится в тюрьму на 11 лет за изнасилование.
Согласно обвинительному заключению, с марта по июнь 2024 года обвиняемый систематически вступал в половую связь с 12-летней несовершеннолетней, находившейся под его опекой. Всё вскрылось после того, как медицинский осмотр показал, что девушка находится на 12-й неделе беременности.
Обвиняемый полностью признал свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном.
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