В Молдове пожилой опекун регулярно насиловал 12-летнюю девочку: Она забеременела, а педофила приговорили к 11 годам тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, с марта по июнь 2024 года обвиняемый систематически вступал в половую связь с 12-летней несовершеннолетней, находившейся под его опекой. Всё вскрылось после того, как медицинский осмотр показал, что девушка находится на 12-й неделе беременности.